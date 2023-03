M. Talbi El Alami s’entretient à Rabat avec la présidente du sénat d’Eswatini

vendredi, 3 mars, 2023 à 18:35

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec la présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini, Dlamini Lindiwe, en visite officielle dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants indique que cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de se féliciter des relations d’amitié solides et distinguées liant les Royaumes du Maroc et d’Eswatini et de réaffirmer leur détermination à renforcer la coopération parlementaire entre leurs deux institutions législatives.

Au cours de cette entrevue, Mme Lindiwe a salué la forte adhésion du Parlement marocain à la défense des dossiers africains, particulièrement ceux liées à la migration, aux droits de l’Homme et à la diversité culturelle et civilisationnelle, ainsi que les politiques du Royaume en matière de promotion de la situation de la femme et d’égalité des genres.

Elle a également mis l’accent sur l’importance de l’échange d’expériences et d’expertises avec le Parlement marocain et de bénéficier mutuellement des bonnes pratiques dans les domaines législatif, administratif et technique, louant dans ce sens la profondeur et le développement de la pratique parlementaire au Maroc.

De son côté, M. Talbi El Alami a salué la position d’Eswatini soutenant l’intégrité territoriale du Maroc, tout en soulignant la profondeur africaine du Royaume et sa forte adhésion au renforcement de la coopération sud-sud, particulièrement au niveau du continent, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Il a également passé en revue les attributions de la Chambre, sa composition et les spécificités du bicaméralisme parlementaire marocain, ainsi que les relations de l’institution législative avec les autres institutions constitutionnelles, faisant part de la disposition de la Chambre des représentants à mettre à la disposition du parlement d’Eswatini son expériences et son expertise dans les domaines de l’action parlementaire, de la digitalisation et de l’administration.