La majorité à la Chambre des conseillers donne son éclairage sur les fondamentaux du projet de loi de finances 2023

mardi, 15 novembre, 2022 à 18:40

Rabat – Les groupes de la majorité parlementaire à la Chambre des conseillers, réunis lors d’une rencontre organisée mardi à Rabat, ont mis en avant les fondamentaux du projet de loi de finances 2023, surtout sur les plan de la consolidation des fondements de l’État social et la relance de l’économie nationale, tout en relevant l’importance des amendements apportés au texte par l’ensemble des composantes de la deuxième chambre.

Organisé au siège de la Chambre des conseillers en présence de juristes et d’acteurs politiques et économiques, ce débat s’inscrit dans le cadre de la discussion dudit projet au sein de ladite chambre après son adoption vendredi dernier à la Chambre des représentants par une majorité de 175 voix.

Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara a affirmé, à ce propos, que cette journée d’études vise comme d’ailleurs les précédents débats organisés par la chambre, à améliorer le travail législatif, saluant l’assiduité des membres de la deuxième chambre lors des séances consacrées au volet législatif d’un pourcentage de 65%.

Il a aussi fait savoir que la Chambre des conseillers apportera également certains amendements au projet de loi en phase avec les questions lancinantes posées, évoquant tout particulièrement le volet fiscal concernant certaines professions libérales.

M. Mayara a indiqué sur ce registre que le gouvernement a accepté 83 amendements apportés par la Chambre des conseillers lors de la discussion du projet de loi l’année dernière, souhaitant qu’il en sera de même pour le projet de loi de finances 2023.

Pour sa part, le président du groupe Authenticité et Modernité (PAM), M’rabet Khammar a souligné que ce projet de loi des finances comprend des données chiffrées sur, entre autres, les dépenses et les recettes prévues par le gouvernement au titre de l’année prochaine, ajoutant qu’au-delà de son aspect technique, ce projet est en phase avec la conjoncture politique intérieure et extérieure.

Tout en affirmant que ce projet se doit de traduire les engagements des partis de la majorité gouvernementale à travers leurs programmes électoraux et le programme gouvernemental et ce, en dépit des contraintes actuelles, il a estimé qu’un bon gouvernement doit trouver le nécessaire et juste équilibre nonobstant la conjoncture.

”C’est d’ailleurs ce que nous avons constaté dans le projet de loi de finances 2023 conçu dans un contexte international troublé et instable qui aura inéluctablement des incidences sur les prévisions qui y sont annoncés”, a-t-il dit, appelant les conseillers de la majorité parlementaire à une réflexion collective de manière à suggérer au gouvernement des amendements qui permettent de faire face à la crise et par la même améliorer les conditions de vie des citoyens.

Autre intervenant, le président du groupe du Rassemblement National des indépendants (RNI0), Mohamed Bakkouri qui relevé que ce projet de loi comprend une batterie de mesures ”concrètes et audacieuses” en réponse à une conjoncture nationale et internationale sans précédent marquée par le doute et l’instabilité et entraînant une flambé des prix.

Tout en saluant l’approche participative suivie par le gouvernement, M. Bakkouri a plaidé pour une discussion porteuse de propositions sérieuses et pertinentes lors de la séance consacrée au projet de loi de finances 2023.

Il a aussi assuré que la majorité parlementaire à la Chambre des conseillers est motivée par l’ambition d’améliorer ce texte de manière à garantir les conditions d’une vie digne tout en préservant la stabilité sociale, notant que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un temps législatif soucieux du contrôle de l’action du gouvernement et de l’évaluation de ses réalisations.

De son côté, le président du groupe Istiqlalien pour l’Unité et l’égalitarisme (PI), Adessalam Lebbar a souligné que cette journée d’études est l’aboutissement d’une étroite coordination entre les composantes d’une majorité gouvernementale soudée et prometteuse, évoquant le rôle de la Chambre des conseillers dans l’enrichissement du débat autour du projet de loi des finances 2023.

Et d’ajouter qu’après la discussion de la loi-cadre formant charte de l’investissement, c’est aujourd’hui l’occasion de discuter le contenu d’un des plus importants textes avec le souci de mettre le doigt sur d’éventuelles fragilités dans ses dispositions et projections.

Il a précisé enfin que cette rencontre intervient dans le cadre du débat suscité par certaines dispositions du projet de loi de finances 2023 concernant certaines professions libérales, outre le devoir de répondre aux attentes portant sur la hausse des salaires pour l’ensemble des fonctionnaires et leur promotion, insistant sur l’absolue nécessité d’accorder une importance majeure à l’emploi, à l’investissement et à la protection sociale.