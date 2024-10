Marché du travail: environ 30.000 jeunes ont bénéficié d’un programme de formation (M. Bensaid)

lundi, 14 octobre, 2024 à 21:32

Rabat – Environ 30.000 jeunes ont bénéficié d’un programme de formation qui les prépare au marché du travail, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants sur “la mise en œuvre des engagements du gouvernement dans le secteur de la jeunesse”, M. Bensaid a expliqué que ce programme, mis en œuvre en partenariat avec un ensemble de départements gouvernementaux et d’entreprises nationales et internationales, intervient “en vue de combler le manque dans le domaine de formation qui entrave l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi”.

Et de mettre en avant le dynamisme économique, malgré l’impact persistant de la sécheresse depuis six ans, un phénomène qui, selon le ministre, pousse les jeunes à quitter le monde rural et à se diriger vers les villes à la recherche d’opportunités d’emploi.

Parmi les initiatives lancées par le ministère figure le programme Motatawi3 “Volontariat”, mis en œuvre pour la deuxième année consécutive au profit des 18-22 ans, a relevé M. Bensaid, soulignant qu’il vise “à offrir aux jeunes la possibilité de s’engager dans la société.

D’autre part, le ministre a souligné le rôle fondamental joué par les Conseils régionaux dans la réussite de la mise en œuvre du chantier “Pass Jeunes”, notant l’importance de prendre en considération la spécificité et les capacités de chaque région.

Ce pass, qui inclut tous les services destinés aux jeunes fournis par les départements gouvernementaux, est “une nouvelle méthode de communication avec les générations montantes”, a-t-il relevé.

Aussi, le ministre a révélé que le gouvernement organisera, pour la première fois, un prix de la jeunesse dans plusieurs domaines, notamment la culture et l’entrepreneuriat, ajoutant que l’objectif premier “est d’encourager les jeunes à réussir et leur donner la confiance nécessaire pour vivre dignement, quelles que soient leurs conditions sociales”.

Dans ce contexte, M. Bensaid a affirmé que le gouvernement “travaille sérieusement pour renforcer la confiance des jeunes dans les différentes institutions, notamment les structures partisanes et associatives (…) et s’efforce également de faire connaître aux jeunes une gamme de services et d’opportunités qui leur sont offertes par les différents départements gouvernementaux”.