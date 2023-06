Le Maroc et Brunei Darussalam soulignent l’importance du renforcement de la coopération parlementaire

lundi, 26 juin, 2023 à 21:59

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami et le second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, ont souligné l’importance du renforcement de la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale.

Les deux parties ont également insisté, lors d’un entretien lundi à Rabat, sur l’importance de l’échange de visites, d’expertises et d’expériences, ainsi que sur le contact parlementaire continu concernant plusieurs questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, les deux responsables ont passé en revue les relations de partenariat et de coopération unissant les deux pays dans divers domaines, notamment au niveau parlementaire, ajoute le communiqué, précisant que la visite du second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam au Maroc s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 35ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et dans le but de consolider davantage ces relations.