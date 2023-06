Maroc-Chili: M. Mayara appelle au renforcement des relations parlementaires et économiques

lundi, 26 juin, 2023 à 21:15

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara a mis l’accent, lundi à Rabat, sur la nécessité de renforcer les relations maroco-chiliennes notamment sur les plans parlementaire et économique.

Lors d’un entretien avec le président de la Commission des relations extérieures au Sénat chilien, Francisco Chahuán, M. Mayara a rappelé la proposition de créer un forum économique entre le Maroc et le Chili afin de tirer profit des opportunités de coopération dans un certain nombre de domaines, se félicitant de la qualité des relations d’amitié distinguée unissant les deux pays, basées sur des liens historiques et civilisationnels communs, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Evoquant la question du Sahara marocain, le président de la Chambre des conseillers a salué le soutien constant du Chili à l’intégrité territoriale du Royaume, relevant que cette position claire soutient le Maroc dans ses efforts visant à parvenir à une solution pacifique à ce conflit artificiel, qui dure depuis plus de 40 ans.

Pour sa part, le président de la Commission des relations extérieures au Sénat chilien a réitéré la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant que la visite de la délégation parlementaire chilienne dans la ville Laâyoune a permis de s’enquérir de la dynamique de développement socio-économique dans les provinces du sud du Royaume.

Le responsable chilien a également souligné que cette rencontre consacre la profondeur des relations d’amitié entre les deux pays, qui ont connu une forte dynamique ces dernières années, exprimant le souhait de son pays de promouvoir la coopération économique et de bénéficier de l’expérience marocaine, notamment dans les domaines de la gestion de l’immigration, de la sécurité alimentaire et des énergies renouvelables.