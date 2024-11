Le Maroc a conforté sa place dans les secteurs stratégiques en dépit de la conjoncture (M. Akhannouch)

lundi, 4 novembre, 2024 à 18:54

Rabat – Le Maroc a réussi, en dépit de la conjoncture, à conforter sa place dans les secteurs stratégiques, permettant à l’économie nationale de consolider son leadership sur les plans régional et international, notamment dans les nouvelles industries, a affirmé, lundi à la Chambre des Représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Grâce à la politique gouvernementale adoptée, conformément aux Hautes Orientations Royales, le Royaume est devenu un partenaire privilégié et un acteur clé et crédible, doté d’un environnement économique approprié aux différents investissements et soutenu par une série de réformes institutionnelles initiées par le gouvernement depuis son investiture, a indiqué M. Akhannouch, lors de la séance mensuelle dédiée aux questions concernant la politique générale, sous le thème “Le commerce extérieur”.

A cet égard, il a souligné que l’orientation gouvernementale vers le renforcement des relations du Royaume avec ses partenaires traditionnels et l’ouverture sur de nouveaux marchés, a fait du Maroc une véritable plateforme d’échanges commerciaux et de conclusion de partenariats gagnant-gagnant aux niveaux régional et international, tout en créant des ponts d’intégration et de coopération à l’échelle mondiale.

M. Akhannouch a relevé, dans ce sens, que l’étape précédente de l’action gouvernementale a été marquée par la mise en place d’une série de réformes et de stratégies nationales, ayant contribué largement à faciliter les investissements étrangers, à libéraliser les échanges commerciaux et à renforcer la position du Maroc en tant que hub régional de l’industrie et de l’exportation pour plusieurs firmes nationales et internationales, notant que le gouvernement a accordé une attention particulière à l’ouverture économique en tant que choix stratégique irréversible, en l’accompagnant des mécanismes d’appui visant à créer un environnement favorable, à soutenir le développement et à stimuler les investissements.

Il a, ainsi, mis en avant la grande capacité de résilience dont le Royaume a fait preuve face aux différentes mutations, en dépit des crises économiques successives ayant touché le Maroc et le monde entier, ce qui a permis au Royaume de réaliser un taux de croissance important de l’ordre de 3,4% en 2023, avec un taux de croissance moyen d’environ 4,4% durant les trois dernières années.

Et de poursuivre qu’une baisse significative du taux d’inflation a également été enregistrée, atteignant 1,1% durant les neufs premiers mois de 2024, contre 6,1% à fin 2023, soulignant que ce taux demeure faible par rapport aux pays voisins.

Le Chef du gouvernement a affirmé que malgré tous les défis, le gouvernement a mené, avec détermination, un processus d’adaptation exceptionnel aux évolutions rapides ayant marqué le marché international, ce qui a contribué à renforcer la souveraineté nationale dans plusieurs secteurs stratégiques, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Dans la même veine, il a relevé que le Maroc a accumulé des acquis significatifs dans le domaine socio-économique, qui en font un pays pionnier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notant que le Royaume est devenu, grâce à la Vision Royale intégrée, un chantier économique et commercial à ciel ouvert aux niveaux régional et international, permettant d’orienter le Maroc vers des projets stratégiques basés sur une économie compétitive, un pôle d’attraction des investissements étrangers et un carrefour incontournable.

Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre la vision Royale, en déployant des efforts supplémentaires pour promouvoir le commerce extérieur et les exportations en tant que levier de croissance, tout en développant la compétitivité de l’économie nationale et de l’entreprise marocaine dans ce domaine, en ciblant des marchés et des partenariats diversifiés pour maintenir la durabilité de ce secteur, a fait observer M. Akhannouch.

Depuis son investiture, le gouvernement a fait face aux conséquences de la crise économique mondiale, en réduisant les répercussions des crises géopolitiques et leurs effets sur les approvisionnements vitaux et les chaines d’approvisionnement mondiales, outre les risques environnementaux et les changements climatiques, a-t-il indiqué, ajoutant que l’Exécutif a été plus que jamais appelé, à renforcer la résilience du pays et sa capacité à surmonter les difficultés, tout en tirant profit des opportunités de la stabilité politique et macroéconomique dont jouit le Royaume pour conforter son positionnement sur les plans continental et international.