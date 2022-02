Le Maroc et l’Autriche face à des défis communs liés à la sécurité, la paix et la stabilité (M. Talbi Alami)

mercredi, 16 février, 2022 à 16:52

Rabat – Le Maroc et l’Autriche sont confrontés à des défis communs liés au renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Europe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen, a affirmé, mercredi à Rabat, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de la République d’Autriche au Maroc, Klaus Kögeler, M. Talbi Alami a ajouté que ces défis concernent également le changement climatique, la migration et d’autres questions d’importance capitale “qui nécessitent plus de coordination, de coopération et de soutien mutuel”, indique un communiqué de la Première Chambre.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont salué les relations d’amitié distinguée entre le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, formulant leur souhait d’aller de l’avant dans la coopération entre les deux institutions législatives, ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Kögeler a affirmé que son pays considère le Maroc comme un partenaire distingué à l’échelle arabe et africaine, soulignant l’importance de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement des visions des deux pays sur de nombreuses questions d’intérêt commun.

Le diplomate a également présenté une invitation officielle au président de la Chambre des représentants pour effectuer une visite de travail en République d’Autriche, en vue d’explorer les moyens permettant de renforcer la coopération entre les deux institutions législatives, assurant qu’un groupe d’amitié parlementaire pour la région d’Afrique du Nord a été créé au sein du parlement autrichien.

De son côté, M. Talbi Alami a exprimé son souhait de recevoir le Président du Parlement autrichien et informé l’ambassadeur d’Autriche du lancement des procédures de constitution par la Chambre d’un groupe d’amitié parlementaire Maroc-Autriche, tout en passant en revue les activités intensives ayant caractérisé la session législative d’octobre, première session de la Chambre des représentants après les récentes élections.