Maroc-Malawi: Mise en avant de l’importance de la coordination entre les parlementaires pour le renforcement des relations bilatérales

mardi, 25 juin, 2024 à 10:03

Rabat – L’importance de la coordination et de la consultation entre les parlementaires du Maroc et du Malawi pour le développement des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, a été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et le premier vice-président de l’Assemblée nationale de la République du Malawi, Madalitso Kwaderanji Kazombo.

A cette occasion, M. Mayara a mis en avant “l’excellence des relations politiques entre les deux pays amis, marquées par le respect, la compréhension et l’intégration aux niveaux bilatéral et international”, soulignant l’importance accordée par le Royaume au renforcement de ses relations avec les pays africains, dans le cadre de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Aussi, le président de la deuxième Chambre a passé en revue les étapes les plus marquantes de la coopération bilatérale et son dynamisme renforcé grâce à l’activation de la Commission mixte de coopération Maroc-Malawi, qui devrait tenir sa première session au niveau ministériel dans un avenir proche.

En relation avec le différend artificiel autour du Sahara marocain, M. Mayara a salué la position engagée de la République du Malawi et son ferme soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.

De son côté, M. Kazombo a indiqué que sa visite au Royaume “reflète un engagement ferme de la République du Malawi à défendre les questions qui intéressent le Maroc dans divers fora régionaux et internationaux, à leur tête la question du Sahara marocain”.

Après avoir exprimé son admiration face aux grands progrès enregistrés par le Royaume dans divers domaines, il a souligné la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine agricole.

Tout en mettant en avant l’importance du renforcement de la coopération parlementaire, le responsable malawite a mis en exergue le rôle clé de la Chambre des conseillers, au regard de sa composition et la nature de ses préoccupations, “dans la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays amis”.