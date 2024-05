Le Maroc, partenaire “très important” pour la Finlande et l’UE (Pdt du Parlement finlandais)

lundi, 20 mai, 2024 à 17:58

Rabat – Le Maroc est un partenaire “très important” pour l’Union Européenne (UE), et donc aussi pour la Finlande en tant qu’État-membre, a indiqué, lundi à Rabat, le président du Parlement finlandais, Jussi Halla-aho, à l’issue d’entretiens avec le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami.

“Le Maroc joue un rôle clé dans le partenariat avec l’UE dans de nombreux domaines importants, y compris la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, la migration, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, et de nombreux autres domaines stratégiques”, a déclaré M. Halla-aho à la presse, soulignant que son pays soutient pleinement le renforcement des relations entre l’UE et le Maroc.

M. Halla-aho s’est félicité, à cette occasion, de “l’excellence” des relations entre le Maroc et la Finlande qui “partagent de nombreuses valeurs et ambitions” sur la scène internationale, les deux pays étant “de fervents défenseurs de l’ordre international fondé sur des règles”.

Il a, en outre, salué les réformes entreprises par le Maroc qui témoignent d’une trajectoire de développement cohérente et ambitieuse du Royaume, soulignant, à cet égard, que sa visite au Maroc reflète les ambitions du pays nordique d’approfondir les relations d’amitié entre les deux pays.

Pour le président du Parlement finlandais, il est possible de renforcer les relations bilatérales “sur de nombreux fronts, en particulier dans le domaine économique”.

Dans ce sens, M. Halla-aho a estimé que les protocoles d’accord existant dans les domaines de l’énergie renouvelable et des ressources hydriques intégrées constituent une “bonne base pour accroître notre collaboration”, citant également le potentiel d’une coopération accrue dans les domaines de la numérisation, de l’éducation et de l’économie circulaire.