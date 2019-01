Le Maroc prédisposé à faciliter le rapprochement entre les pays arabes, africains et latino-américains

mercredi, 16 janvier, 2019 à 21:21

Rabat – La position géostratégique dont jouit le Maroc le prédispose à jouer un rôle central pour faciliter le rapprochement entre les pays arabes, africains et latino-américains et d’être une plateforme solide pour l’édification d’un avenir commun, a indiqué, mercredi à Rabat, le président du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes, Elias Castillo.