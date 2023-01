Le Maroc a récupéré près de 84% des touristes en 2022 (Mme Ammor)

mardi, 24 janvier, 2023 à 10:33

La résolution “décevante et infondée” du Parlement européen sur le Maroc contredit la réalité et tente d’occulter les efforts “inlassables et concrets” consentis par le Royaume en matière de droits de l’Homme, a affirmé lundi l’expert en relations internationales et journaliste italien, Massimiliano Boccolini.