Le Maroc et la Serbie en mesure d’établir des partenariats tridimensionnels orientés vers le développement de l’Afrique (M. El Malki)

mercredi, 16 juin, 2021 à 18:15

Rabat – Le Maroc et la Serbie peuvent établir des partenariats économiques tridimensionnels orientés vers le développement du continent africain, a souligné, mercredi à Rabat, le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki.

A la faveur de leur place géostratégique, le Maroc et la Serbie peuvent construire des partenariats économiques tridimensionnels orientés vers le développement du continent africain, a indiqué M. El Malki lors de ses entretiens avec le président de l’Assemblée nationale de Serbie, Ivica Dačić, mettant en avant l’importance de diversifier et de développer les domaines de coopération entre les deux pays.

A cette occasion, M. El Malki a indiqué que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, considère la coopération sud-sud comme un choix stratégique, selon un communiqué de la première chambre.

Rappelant l’accord de coopération signé en 2018 entre les deux institutions législatives, il a expliqué que la diplomatie parlementaire dans les deux pays est basée sur les principes des Nations Unies, notamment en ce qui concerne “le respect de l’unité des peuples et de l’unité des Etats”, notant que le Maroc a toujours été en faveur de l’intégrité territoriale de la Serbie. Il s’est félicité, par la même, de la position de la Serbie en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, relevé que le Mouvement des non-alignés peut encore contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité mondiales et à la défense des intérêts des pays du Sud dans un “monde multipolaire”, proposant la tenue d’une réunion parlementaire internationale pour examiner les perspectives de coopération entre les États membres du mouvement.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale serbe a souligné que la coopération parlementaire entre les deux institutions est un pilier fondamental pour la consolidation des relations entre le Maroc et la Serbie dans divers domaines, saluant l’amitié distinguée de longue date unissant les deux pays et peuples.

Il a rappelé à cet égard que le Maroc, sous la direction de Feu SM le Roi Hassan II, fut l’un des fondateurs du Mouvement des non-alignés, dont la Serbie accueillera cette année les cérémonies pour célébrer le 60è anniversaire de sa création, se félicitant de la place importante qu’occupe le Royaume dans la scène internationale.

“Le Maroc est un pays important, considéré comme un pilier de stabilité et de développement dans la région”, a-t-il fait savoir.

Le Président de l’Assemblée nationale de la République de Serbie a, en outre, réitéré l’appui de son pays au plan d’autonomie marocain en tant que solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain, relevant que l’intégrité territoriale du Royaume est “une question cruciale”.

M. Dačić a également félicité le Maroc pour sa bonne gestion de la pandémie du Coronavirus, notant que la Serbie, à son tour, a été en mesure de fournir les vaccins nécessaires à ses citoyens et a pu surmonter les répercussions négatives de la pandémie, ajoute le communiqué.

Il a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des relations entre les deux pays, passant en revue les domaines de coopération les plus importants entre eux, tels que le tourisme, l’industrie, l’éducation, la formation et autres, appelant à la promotion des échanges commerciaux et économiques de manière qui permette d’exploiter les opportunités et les capacités prometteuses offertes par les économies des deux pays.

M. Dačić effectue une visite officielle dans le Royaume à la tête d’une importante délégation comprenant notamment le vice-président, Muarem Zukorlic, et la présidente du groupe d’amitié parlementaire Serbie-Maroc, Tamara Pilipovic.