Maroc/Liban: M. Mayara souligne l’importance de la coopération entre les Parlements des deux pays

vendredi, 25 mars, 2022 à 20:09

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a souligné, vendredi à Rabat, l’importance de la coopération entre les institutions législatives marocaine et libanaise dans le renforcement des relations bilatérales.

M. Mayara s’est félicité, lors de son entretien avec l’ambassadeur de la République libanaise au Maroc, M. Ziad Atallah, de la solidité des relations unissant le Royaume du Maroc et la République du Liban dans les différents domaines de coopération: politique, culturelle et sociale.

Le président de la deuxième Chambre a affirmé que le Maroc veille à hisser davantage ces relations, en raison des grandes potentialités de coopération et d’investissement communes, et à renforcer l’échange commercial et économique bilatéral, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Mayara a mis en relief la composition unique et diversifiée de la Chambre des conseillers, renforcée par la représentativité des entrepreneurs, et le rôle que peut jouer cette catégorie dans le développement d’une diplomatie parlementaire et économique agissante, mettant en exergue l’importance de la coopération parlementaire et son rôle dans l’élargissement des consultations entre les deux institutions législatives au profit de l’intérêt commun des deux pays amis, ajoute la même source.

Il a également mis l’accent sur l’importance de la dimension parlementaire dans l’approfondissement de la compréhension mutuelle, la promotion d’une confiance commune pour un avenir commun et explorer de nouvelles voies et moyens afin d’élargir le partenariat stratégique.

De son côté, M. Atallah a loué les bonnes et solides relations qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Liban sur tous les niveaux, assurant que son pays, à travers ses acteurs économiques et ses investisseurs, porte un grand intérêt au Maroc, qui regorge plusieurs opportunités et potentiels.

En ce qui concerne la question du Sahara marocain, l’ambassadeur libanais a tenu à souligner la position claire de son pays en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire et de son intégrité territoriale.

Au cours de cette rencontre, les deux parties se sont accordées sur la nécessité d’intensifier leurs efforts, en vue de profiter de toutes les opportunités possibles pour approfondir les relations de partenariat entre les deux pays frères. Ils ont également mis l’accent sur l’importance de l’échange de visites et d’expertises et la consolidation des relations distinguées entre les deux pays et peuples amis.