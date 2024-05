Maroc/Vietnam: M. Mayara appelle à de nouvelles formes de coopération et à des partenariats économiques innovants

jeudi, 30 mai, 2024 à 21:25

Rabat – Les relations entre le Maroc et la République socialiste du Vietnam ont atteint un niveau de maturité qui appelle au développement de nouvelles formes de coopération bilatérale et de partenariats innovants, notamment dans le domaine économique, a affirmé, jeudi à Rabat, le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara.

Lors de ses entretiens avec Nguyen Trong Nghia, secrétaire du comité central du Parti communiste vietnamien, M. Mayara a exprimé la volonté de la Chambre des conseillers, compte tenu de sa composition et de la nature de ses sujets d’intérêt, d’accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

Il a, à cet égard, la solidité des relations fraternelles entre le Maroc et la République du Vietnam, “fondées sur un cumul historique et humanitaire d’événements qui constituent une mémoire commune entre les deux pays et les deux peuples”, notant que les deux pays ont toujours affirmé leur volonté de renforcer ces relations à travers l’échange de visites officielles et la signature d’accords de coopération.

Le président de la Chambre des conseillers a, par ailleurs, salué les positions de la République du Vietnam dans les forums régionaux et internationaux en soutien aux causes nationales du Royaume, à leur tête la question du Sahara marocain, soulignant que “la perpétuation de ce conflit artificiel entrave le développement de la région et ouvre la voie à diverses formes d’insécurité et d’instabilité”.

Pour sa part, M. Nguyen Trong Nghia, qui visite le Royaume à la tête d’une importante délégation, a exprimé ses remerciements pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne, exprimant sa grande admiration pour le développement tangible que connaît le Royaume dans divers domaines. Il a également souligné la solidité des relations politiques entre les deux pays, insistant sur la nécessité de redoubler d’efforts pour renforcer la coopération économique bilatérale.

Le responsable vietnamien a fait savoir que sa visite au Maroc vise à explorer les opportunités disponibles, à travers des réunions avec plusieurs responsables marocains, soulignant l’importance de renforcer la coopération entre les Parlements des deux pays à travers l’échange d’expertise et l’intensification de la coordination et de la concertation au sein des forums régionaux et internationaux.

A cette occasion, M. Nghia a invité le président de la Chambre des conseillers à effectuer une visite de travail en République du Vietnam afin de discuter des moyens de promouvoir les relations entre les deux institutions législatives et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.