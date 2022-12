Marrakech : Clôture des travaux du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe

jeudi, 8 décembre, 2022 à 19:18

Marrakech – Les travaux du 1er Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, organisé par la Chambre des conseillers l’Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée, ont pris fin jeudi à Marrakech.

Le Forum, premier en son genre, a été l’occasion d’examiner les questions économiques et environnementales les plus pressantes de la région euro-méditerranéenne et du Golfe, à travers la participation active de parlementaires venant d’une trentaine de pays, ainsi que d’acteurs des secteurs public et privé, d’universitaires, d’experts, d’hommes d’affaires et de représentants de la société civile.

Les discussions fructueuses et riches qui ont marqué les séances thématiques du Forum ont dessiné les contours d’une nouvelle approche face aux défis pressants auxquels sont confrontées les régions de la Méditerranée et du Golfe, de manière à renforcer la coopération entre ces deux espaces géographiques et intensifier les efforts pour affronter les défis communs.

Dans une allocution lors de la séance de clôture, le Président de la Chambre des conseillers, Ennam Mayara, a salué le haut niveau des apports des intervenants “qui ont réussi à aborder les enjeux et les questions soulevés sous différents angles”, permettant d’anticiper les voies de renforcement de la coopération régionale entre les pays de la Méditerranée et du Golfe et les moyens d’établir une zone économique euro-méditerranéenne et du Golfe et de parvenir à une intégration économique sud-sud et nord-sud plus efficace et durable.

Le président de la Chambre des conseillers a, par ailleurs, réitéré l’importance de cette intégration pour les régions du Golfe arabe et de la Méditerranée, un espace de paix et de stabilité, qui assure le soutien et le renforcement de la coopération commerciale, financière et la promotion des investissements, outre le lancement d’un dialogue politique, une coopération sécuritaire, sociale et culturelle, ainsi que l’échange régulier d’informations et de plans dans tous les domaines de coopération.

M. Mayara a également relevé la disposition pleine et entière du Royaume du Maroc à s’engager avec sérieux et réactivité dans toute nouvelle dynamique qui hisserait le dialogue euro-arabe au niveau d’une coopération réelle et rentable et ce, dans l’intérêt bien compris des pays des deux régions, exprimant le vœu pour l’institutionnalisation de ce Forum pour en faire un rendez-vous régulier.