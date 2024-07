Marrakech : M. Mayara plaide pour un mécanisme parlementaire dédié au suivi des ODD

vendredi, 12 juillet, 2024 à 18:18

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé, vendredi, avoir établi, en partenariat avec l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), la première carte archéologique nationale, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culturel national, sa préservation et pour une meilleure gestion des monuments et des sites archéologiques.