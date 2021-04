Un membre éminent du parti démocrate US appelle à hisser les relations américano-marocaines vers de nouveaux horizons

mardi, 6 avril, 2021 à 23:38

Rabat – L’importance de hisser les relations américano-marocaines vers de nouveaux horizons de coopération et de concertation, a été mise en avant mardi à Rabat, par la membre éminente du parti démocrate américain, ex-diplomate et parlementaire, Carol Moseley Braun, en visite au Maroc.

Lors d’un entretien avec le président de la chambre des représentants Habib El Malki, Mme Braun a relevé l’importance de hisser les relations américano-marocaines vers de nouveaux horizons de coopération et de concertation, notant que les deux pays partagent les mêmes valeurs visant à promouvoir la paix et la prospérité.

Citée par un communiqué de la chambre des représentants, la leader du parti démocrate américain et première femme d’origine afro-américaine à être élue membre du Sénat américain, a salué le développement que connait le Royaume dans différents domaines, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, M. El Malki s’est félicité des relations d’amitié de longue date et le respect mutuel entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, rappelant que « le Maroc est le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis d’Amérique».

En outre, le président de l’institution législative a rappelé la contribution des deux pays à la création de l’Organisation Mondiale du Commerce lors du sommet tenu en 1994 à Marrakech ainsi que la signature d’un accord bilatéral de libre-échange.

M. El Malki a exprimé par ailleurs sa fierté et sa considération après la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, relevant que cet acquis constitue le point culminant des positions des administrations américaines successives en faveur du plan marocain d’autonomie en tant que solution réaliste et pratique au pseudo-conflit autour du Sahara marocain. «Malheureusement, certaines parties sont toujours prisonnières de l’époque de la guerre froide, dont parmi ses vestiges la question du Sahara marocain », a-t-il déploré.

M. Malki a en outre salué la volonté de la nouvelle administration américaine de renforcer la coopération internationale et d’œuvrer à l’établissement de la paix et de la sécurité dans les différentes régions du monde.

De même, le Maroc a été l’un des premiers pays à apporter une aide aux pays du continent africain pour faire face à la pandémie, a-t-il souligné passant en revue la politique du Royaume à l’égard du continent africain, dont les fondations ont été posées par Le Souverain. Ces actions, précise-t-il, visent à renforcer la coopération Sud-Sud et à promouvoir le développement économique et social des pays du continent en prenant des initiatives concrètes et en mettant en œuvre des projets structurants qui profitent aux peuples de la région, conclut le communiqué.