Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des représentants

mercredi, 27 juillet, 2022 à 15:33

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de la première année législative de la onzième législature.

Dans ce message, M. Talbi Alami exprime, en son nom et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sincères et profonds sentiments de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi, implorant le Très-Haut d’accorder au Souverain santé, bien-être et quiétude.

M. Talbi Alami saisit cette occasion, coïncidant avec la célébration par le Royaume de la glorieuse Fête du Trône, qui marque cette année le 23e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres, pour réitérer la ferme détermination d’œuvrer dans le cadre de la voie prospère que le Souverain a tracée pour Son pays et Son peuple dans tous les domaines et à tous les niveaux, notamment celle de la consolidation de l’édifice institutionnel et du renforcement du processus démocratique moderniste.

Conformément aux dispositions de la Constitution, souligne-t-il, la Chambre des Représentants a œuvré, en vertu de son Règlement Intérieur, à une fréquence régulière et continue, au cours de cette session, à exercer ses missions constitutionnelles et institutionnelles, politiques, de contrôle et notamment celle d’évaluation qui a connu un élan remarquable lors de cette session, en plus des prérogatives de législation et de diplomatie qui restent toujours des domaines prioritaires.

Le bilan de cette session confirme la volonté collective de toutes les composantes de l’institution à renforcer le travail de contrôle dans ses différentes dimensions et celui d’évaluation des politiques publiques dans un contexte d’interaction avec les attentes de la société et d’incarnation des nouvelles dynamiques de l’action institutionnelle, a-t-il ajouté.

M. Talbi Alami a fait savoir qu’au cours de cette session, la Chambre a eu une contribution législative claire et tangible en ce qui concerne les projets et les propositions de loi, avec l’approbation à l’unanimité de 95% de ces textes, ce qui illustre l’esprit de patriotisme et de consensus entre les composantes de la Chambre des représentants.

Cet esprit est également incarné dans le dynamisme de l’action diplomatique parlementaire en parallèle de la diplomatie officielle et populaire, à travers la participation à plusieurs Congrès internationaux, continentaux et régionaux, sur des questions mondiales d’actualité, en plus des rencontres bilatérales, que la Chambre n’a cessé de tenir avec les parlements des pays frères et amis, où le souci de la défense des intérêts suprêmes du Royaume et de ses causes a été omniprésent, à leur tête la question de l’intégrité territoriale, tout en gardant à l’esprit les Hautes orientations Royales qui “guident toujours nos choix, décisions, initiatives et engagements”, a-t-il conclu.