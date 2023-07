Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des représentants à l’occasion de la clôture de la 2ème session de l’année législative 2022-23

mercredi, 26 juillet, 2023 à 18:26

Rabat – Le cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de l’année législative 2022-2023 de la onzième législature.

Dans ce message, M. Talbi Alami exprime, en son nom et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses meilleurs vœux de santé et de bien-être à SM le Roi, lui souhaitant grandeur, gloire et quiétude.

Le message ajoute : “Alors que nous renouvelons à Votre Majesté nos marques sincères de loyalisme et de fidélité, nous Vous assurons qu’au cours de cette session, nous avons travaillé dans un esprit de consensus, d’efficacité et de performance rayonnante, tant en matière de promotion des fonctions constitutionnelles de l’institution législative que de la présence active dans les forums et conférences parlementaires régionaux et internationaux”.

“Ce que nous avons réalisé, dans le cadre de cette session, a de quoi être à la hauteur des sages directives de Votre Majesté, en particulier pour traduire l’interaction du Parlement avec la teneur de Votre discours solennel à l’ouverture de la session d’octobre de cette année législative sur les perspectives de promotion des investissements, et l’adoption d’une politique de l’eau efficace”, souligne M. Talbi Alami, ajoutant que la Chambre a également travaillé au renforcement des fondements de l’Etat social conformément à l’insistance du Souverain sur l’importance primordiale de la santé publique et de la protection sociale.

Cette session a également été marquée par la tenue par la Chambre de la session annuelle de discussion et d’évaluation des politiques publiques, à travers deux thèmes importants, a-t-il rappelé, précisant que le premier concernait l’évaluation du “Plan national de la réforme de l’administration 2018-2023”, tandis que l’autre portait sur l’évaluation de la politique hydrique, conformément au contenu du discours Royal à l’ouverture de la session législative, en particulier dans le contexte du changement climatique et des répercussions du stress hydrique.

M. Talbi Alami a ainsi réaffirmé le souci de la Chambre des représentants à “continuer à interagir avec les préoccupations et la dynamique de notre société et ses besoins urgents, en gardant constamment à l’esprit les dispositions de la Constitution et les Hautes Directives royales, en particulier ce qui est à même d’approfondir le concept de Parlement ouvert en tant que choix pour l’Etat des institutions”. Il a fait état, à cet égard, d’une multitude d’initiatives d’ouverture des institutions aux composantes de la société civile et à tous les partenaires concernés par l’action parlementaire et les pratiques démocratiques au Maroc.

Dans le domaine de la diplomatie parlementaire, le président de la Chambre des Représentants a souligné que le Parlement veille, en droite ligne des sages directives de SM le Roi, à prendre davantage d’initiatives sur les plans bilatéral et multilatéral dans le but de consolider les acquis du Royaume, faire rayonner son modèle unique et ses victoires diplomatiques successives au service des intérêts suprêmes du pays, et en soutien de la cause de l’intégrité territoriale du Royaume et de son engagement de principe agissant en faveur des différentes causes justes de la nation arabe et islamique, des préoccupations et priorités du continent africain, et de toutes les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde.