Migrations: La démarche rationnelle et participative du Maroc soulignée lors d’une réunion internationale

jeudi, 4 février, 2021 à 18:11

Rabat – Le vice-président de la Chambre des représentants, Mohammed Ouzzine a mis en avant, jeudi, la volonté du Maroc pour la gestion rationnelle et participative du phénomène des migrations.

Intervenant lors d’une réunion par visioconférence, placée sous le thème “Dialogue des parlements arabes sur l’examen régional du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans la région arabe”, M. Ouzzine a affirmé que l’expérience marocaine au niveau africain s’est distinguée par la présentation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’un document, “Agenda africain sur la migration”, lors du dernier sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, qui a été élaboré selon une approche inclusive et participative, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Présidant une délégation de la Chambre des représentants à cette réunion, organisée par la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), M. Ouzzine a relevé que ce document est le fruit de concertations continues entre de nombreux pays et comprend des idées et des propositions des institutions officielles, de la société civile et des chercheurs.

Il a également souligné que le Souverain a été choisi par les dirigeants des pays africains, en 2017, comme leader de l’Union africaine sur la question de la migration.

Le responsable a rappelé que la Chambre des représentants marocaine avait abrité, en fin 2018, une conférence parlementaire internationale sur les migrations, au cours de laquelle fut adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Il a également noté l’adoption, à l’unanimité par le Parlement marocain, du projet de loi n°01.19 portant approbation de l’accord de siège relatif à l’établissement du siège de l’Observatoire africain des migrations à Rabat, entre le gouvernement du Royaume du Maroc et l’Union africaine.

Il convient de noter à cet égard que l’observatoire a commencé son activité effective fin décembre dernier, car il représente pour le continent africain un mécanisme efficace permettant de répondre à ses besoins réels et urgents et une meilleure compréhension du phénomène des migrations, ainsi que le développement du processus de collecte, d’analyse et d’échange d’informations entre les pays africains, relève le communiqué.

Durant cette conjoncture exceptionnelle que le monde traverse aujourd’hui par rapport à la propagation de la pandémie du Coronavirus, M. Ouzzine a fait savoir l’intention du Royaume du Maroc de mettre en œuvre une vision renouvelée de la gouvernance dans le domaine des migrations, basée sur une approche humanitaire inclusive et commune, garantissant la dignité et la réalisation d’une vie meilleure pour les migrants, ainsi que son pari sur la poursuite des efforts déployés pour la régularisation de leur situation juridique et économique.

Le vice-président de la Chambre des représentants a conclu que les parlements sont investis de responsabilités particulières dans ce domaine, à compter de l’adoption de législations appropriées et l’incitation des gouvernements à mettre en œuvre des politiques publiques inclusives, jusqu’à arriver à la diffusion d’une culture de coexistence, de tolérance et de respect du droit à la différence, de l’acceptation de l’autre, de la modération, de la prévention des discours xénophobes et de la correction des idées reçues sur les immigrés, appelant à faciliter le développement des pays sources des migrations, au règlement pacifique des différends et à les prévenir, et à traiter les véritables causes de ce phénomène.

La délégation parlementaire comprenait, notamment, M. Mohammed Zouiten, vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE au sein de la Chambre des représentants.

Cette réunion visait à familiariser les parlementaires avec les derniers développements de la gouvernance des migrations aux niveaux mondial et régional, à encourager le dialogue régional et à échanger les expériences sur le rôle des Parlements dans la résolution des problèmes de la migration.

Elle avait, également, pour objectif la discussion des meilleurs moyens de garantir la participation des parlementaires dans le processus de révision à l’échelle régionale du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.