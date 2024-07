Le ministère déploie d’énormes efforts pour attirer les investisseurs dans le domaine cinématographique (M. Bensaid)

mardi, 23 juillet, 2024 à 23:24

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a affirmé, mardi à la Chambre des Conseillers, que son département déploie d’énormes efforts pour attirer les investisseurs dans le domaine cinématographique.

En réponse à une question orale sur le “développement du secteur cinématographique” du groupe Authenticité et Modernité, M. Bensaid a souligné que ces efforts ont abouti à la signature de conventions d’investissement portant sur 25 nouveaux complexes cinématographiques dans des grandes et moyennes villes, notant que ces investissements traduisent la confiance en l’avenir du secteur cinématographique marocain.

Le ministre a noté que le secteur cinématographique s’appuie sur deux points majeurs, en l’occurrence le renforcement de l’offre cinématographique en tant que service public et la consolidation de l’industrie cinématographique.

Dans ce sens, il a indiqué que le ministère a lancé en partenariat avec les secteurs de communication et de culture une initiative visant à équiper les maisons de culture pour pouvoir étoffer l’offre cinématographique au niveau national notamment dans les villes et zones de moyennes et petites tailles dépourvues de complexes ou investissements cinématographiques.

Cette initiative vise, selon M. Bensaid, à consolider la culture cinématographique notamment à la faveur de la signature de conventions avec des clubs de cinéma, faisant savoir que les oeuvres cinématographiques sont projetées dans les complexes cultures avec des prix symboliques, ce qui permet d’offrir davantage d’opportunités aux réalisateurs et producteurs de films marocains.