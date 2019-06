Le ministre du Commerce irlandais salue “le potentiel important” des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Irlande

mercredi, 19 juin, 2019 à 21:22

ES – Nabila Zourara

Dublin- Le ministre irlandais chargé du Commerce, Pat Breen a salué, mercredi à Dublin, le potentiel important des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Irlande.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki actuellement en visite de travail à Dublin, M. Breen a souligné qu’il existe un “excellent potentiel d’échanges commerciaux entre le Maroc et l’Irlande”, formant l’espoir de voir la coopération bilatérale fleurir davantage.

Le ministre irlandais s’est félicité de la dynamique insufflée aux relations entre les deux pays à travers l’échange de visites, se félicitant de l’ouverture de l’ambassade de son pays l’année prochaine à Rabat. Il a relevé dans ce contexte que la présence des deux ambassadeurs respectifs au Maroc et en Irlande est de nature à renforcer les relations entre les deux pays.

M. Breen a annoncé que la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus prévoit de lancer des vols à destination des villes de Marrakech et Agadir, notant que ces liaisons vont contribuer au développement du tourisme national et permettront de créer des liens économiques entre les deux pays.

Il a indiqué que l’Agence de Développement économique de l’État irlandais “Enterprise Ireland” souhaite organiser un forum économique pour accueillir les communautés des affaires irlandaise et marocaine en vue de présenter les opportunités des uns et des autres et sceller des partenariats.

Le Président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, a entamé mercredi une visite de travail et d’amitié à Dublin, à l’invitation de son homologue irlandais, Seán Ó Fearghaíl, Président de l’Assemblée de la République d’Irlande. Il s’agit de la première visite d’un Président du Parlement marocain en Irlande.

Le programme de cette visite comporte notamment une audience avec le Président de la République, M. Michael Daniel Higgins ainsi que des rencontres de haut niveau avec plusieurs membres du gouvernement irlandais.