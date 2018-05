La ministre des relations extérieures du Honduras souligne à Rabat les importantes opportunités de renforcement de la coopération avec le Maroc

mardi, 15 mai, 2018 à 11:57

Rabat – La ministre des relations extérieures du Honduras, Maria Dolores Aguero a mis en avant, lundi à Rabat, les potentialités et opportunités importantes pour le renforcement de la coopération entre son pays et le Maroc, dans plusieurs domaines, dont les échanges commerciaux et l’investissement.