Mise en place de cycles de formation en partenariat avec les acteurs territoriaux à partir de l’année universitaire 2023-2024 (Miraoui)

lundi, 26 juin, 2023 à 21:52

Rabat – Des nouveaux cycles de formation seront mis en place en partenariat avec les acteurs territoriaux à partir de l’année universitaire 2023-2024, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

Cette mesure est le fruit de larges consultations menées par le ministère dans le cadre des assises régionales, a précisé M. Miraoui dans sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants, notant que plus de 120 conventions ont été conclues avec les acteurs régionaux portant notamment sur les cités universitaires, les bourses et la mobilité estudiantine.

Réunissant les différents partenaires aux niveaux régional et local (universitaires, élus, société civile, acteurs socio-économiques), les assises ont constitué une opportunité permettant l’analyse de l’adéquation entre les offres de formation et les besoins du développement socio-économique, prenant en considération les qualifications, les opportunités et les contraintes aux niveaux régional et local, a poursuivi le ministre.

Il a également relevé que l’adaptation de la formation universitaire aux exigences du développement régional et local est une priorité “majeure” dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’accélération de la transformation du système de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.