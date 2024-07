Ouverture de la 2è édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe

jeudi, 11 juillet, 2024 à 14:45

Marrakech – Les travaux de la deuxième édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, initiée par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), se sont ouverts, jeudi, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La séance d’ouverture de ce Forum a été marquée par des allocutions du président de l’APM, président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, ainsi que des représentants d’institutions législatives et de groupements parlementaires d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique Latine, Centrale et du Sud.

Les différents participants ont mis en avant l’importance de ce forum dans le renforcement des liens de coopération entre les groupes géopolitiques concernés, le but étant de faire converger les vues et les approches d’action pour relever ensemble les défis économiques, politiques et sécuritaires.

Ils ont également souligné les défis et risques multidimensionnels inhérents notamment au changement climatique, aux répercussions toujours inquiétantes de la pandémie de Covid-19 et à l’aggravation des différentes crises.

Lors de cette cérémonie, le Prix de l’Excellence de l’action humanitaire de l’APM a été remis à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en reconnaissance des services et des efforts précieux déployés par l’Agence en faveur de l’action humanitaire et sociale sur le terrain. Ce prix a été reçu par le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Echarkaoui.

Les participants ont eu l’occasion d’assister à la projection d’un film présentant les activités humanitaires et sociales de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ainsi que les différents efforts de préservation du statut juridique de la Ville sainte.

Ce Forum, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Cette deuxième édition traitera deux thèmes principaux, à savoir “La transition vers l’énergie verte” et “Le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus”.

Deux jours durant, les participants se pencheront ainsi sur l’examen des moyens et mécanismes pour relever les défis liés à la production et à l’accès à une énergie abordable, durable et propre dans les régions de la Méditerranée et du Golfe, tout en mettant l’accent sur des solutions régionales spécialement conçues pour soutenir l’entrepreneuriat, les petites et moyennes entreprises et la croissance économique

L’organisation de cette deuxième édition du forum reflète l’engagement de l’APM dans le processus de renforcement de la coopération parlementaire afin de créer une zone économique et financière plus intégrée et durable entre les pays euro-méditerranéens et les pays du Golfe.

L’APM, dont le Maroc assure la présidence, en la personne de M. Mayara, pour la période 2023-2024, s’assigne pour principal objectif de forger une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels est confrontée la région, tout en créant un espace de paix et de prospérité pour les peuples.

Créée en 2005, cette organisation internationale rassemble 34 parlements membres des régions euro-méditerranéenne et du Golfe.