Ouverture de la session extraordinaire de la Chambre des représentants

lundi, 1 avril, 2019 à 16:27

Les journaux nationaux parus ce lundi, ont consacré entièrement leurs Unes à la visite historique du Pape François au Maroc, de même que des dossiers spéciaux contenant des analyses, des reportages et des témoignages, illustrés de photos et de vidéos, réservés à cet évènement grandiose qui promeut le dialogue interreligieux et les valeurs de paix et de coexistence pacifique.