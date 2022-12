Paris : La coopération maroco-française au centre d’entretiens d’une délégation de la Chambre des Conseillers

jeudi, 15 décembre, 2022 à 10:46

Paris – Le renforcement de la coopération maroco-française dans différents domaines a été au centre d’entretiens tenus, mercredi à Paris, par une délégation du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers.

La délégation marocaine, en visite à Paris et en Normandie du 14 au 16 décembre, dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux institutions parlementaires, s’est ainsi entretenue avec le sénateur Christian Cambon, président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en présence des membres dudit groupe.