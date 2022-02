Parlatino: M. Mayara tient une série d’entretiens à Panama

dimanche, 13 février, 2022 à 10:50

Panama – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara a eu des entretiens avec plusieurs responsables en marge de sa participation à Panama aux travaux de l’Assemblée générale annuelle du Parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino).

Ainsi, M. Mayara s’est entretenu avec la ministre panaméenne des Affaires étrangères Erika Mouynes et le président de l’Assemblée nationale panaméenne, Adams Navarro, des moyens de renforcer les relations entre le Maroc et le Panama aux plans politique, économique et humain.

A cette occasion, le président de la Chambre des conseillers a souligné la volonté du Royaume de raffermir ses relations avec les pays d’Amérique latine, en droite ligne du choix stratégique de la coopération Sud-Sud adopté par le Royaume sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI.

Il a, dans ce cadre, appelé à tirer profit des opportunités disponibles pour asseoir les fondements d’un partenariat diversifié et mutuellement bénéfique.

Tout en soulignant le rôle important du Maroc et du Panama dans le renforcement de la coopération régionale, notamment dans les domaines de l’immigration, du développement durable et en matière de consolidation de la démocratie, M. Mayara a plaidé en faveur d’une action parlementaire commune raffermie basée sur la coordination et la concertation entre les institutions législatives des deux pays.

Lors de ces entrevues, le président de la deuxième chambre du parlement marocain a passé en revue les différentes facettes de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, mettant en exergue l’importance et la pertinence de l’Initiative d’autonomie comme solution juste et réaliste au conflit artificiel autour du Sahara.

De son côté, Mme Mouynes a relevé l’importance de renforcer la coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays en tirant profit de leurs potentialités respectives et du positionnement stratégique du Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et le monde arabe, et du Panama comme corridor mondial de commerce.

Pour sa part, M. Navarro a exprimé la volonté de son pays de raffermir la coopération avec le Maroc sur plusieurs plans, en mettant en avant les réalisations engrangées par le Royaume en matière de développement et de consolidation du processus démocratique, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, le président de la chambre des conseillers a tenu des rencontres avec plusieurs présidents et représentants des Parlements des Etats membres du Parlatino.

Lors de la séance d’ouverture des travaux de l’Assemblée annuelle du Parlatino, M. Mayara s’est vu accorder la Médaille “Gran Cruz” du mérite latino-américain.

En marge de cet évènement, un espace marocain a été inauguré au siège du parlement latino-américain et des Caraïbes, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser de Son Auguste Nom “Bibliothèque Roi Mohammed VI”.