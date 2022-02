Parlatino: le Maroc fermement convaincu de l’importance des blocs régionaux face aux défis mondiaux (M. Mayara)

samedi, 12 février, 2022 à 10:41

Panama – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, a souligné, vendredi à Panama City, que le Maroc est fermement convaincu de l’importance des blocs régionaux pour faire face aux défis mondiaux.

Dans un discours prononcé à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle du parlement latino-américain et des Caraïbes (Parlatino), M. Mayara a indiqué que l’adhésion du Parlement marocain au bloc régional Parlatino “illustre la ferme conviction du Maroc de l’importance du rôle pionnier joué aujourd’hui par des blocs régionaux dans un monde en perpétuelle mutation.”

Il a expliqué que l’engagement du Maroc à renforcer sa coopération avec ce groupement régional découle de la ferme conviction de l’importance de soutenir toutes les initiatives de solidarité et les projets d’intégration, en particulier en rapport avec la coopération Sud-Sud, conformément au choix stratégique du Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le président de la Chambre des Conseillers a en outre souligné l’impératif de conjuguer les efforts pour transformer les crises actuelles en véritables opportunités synonymes de nouveaux départs, dans le contexte des défis sans précédent inscrits sur l’agenda économique et social des Etats membres du Parlatino et du Sud en général.

L’Afrique et l’Amérique latine recèlent un énorme potentiel économique qui leur permet, a-t-il dit, de s’assurer un positionnement de premier plan dans le nouvel ordre mondial post-Covid 19, ajoutant que les systèmes de vaccination et les voies de relance économique confirment que “la coopération entre nos pays est promise à un bel avenir, de façon à faire mûrir les conditions pour l’établissement d’une zone de libre-échange” entre l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes.

Lors de la séance d’ouverture des travaux de l’Assemblée annuelle du Parlatino, M. Mayara s’est vu accorder la Médaille “Gran Cruz” du mérite latino-américain.

En marge de cet évènement, un espace marocain a été inauguré au siège du parlement latino-américain et des Caraïbes, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser de Son Auguste Nom “Bibliothèque Roi Mohammed VI”.