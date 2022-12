Le Parlement marocain abrite le 2ème Dialogue des jeunes du Parlement panafricain les 4 et 5 décembre

jeudi, 1 décembre, 2022 à 22:11

Rabat – Le Parlement marocain abritera, les 4 et 5 décembre courant, la deuxième édition du Dialogue des jeunes du Parlement panafricain.

L’ouverture officielle dudit Dialogue, organisé par le Parlement panafricain, sera présidée par M. Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre des Représentants, M. Enaam Mayara, Président de la Chambre des Conseillers, et M. Fortune Zephaniah Charumbira, Président du Parlement panafricain, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Au cours de cet événement, les participants discuteront de plusieurs thèmes liés principalement au “rôle des Parlements dans l’autonomisation des jeunes”, à “la méthodologie de l’Union africaine pour l’autonomisation et l’intégration des jeunes”, à “l’autonomisation des jeunes par le biais des engagements juridiques et continentaux actuels pris par les États membres pour traiter la question de l’autonomisation des jeunes” et au “rôle des droits de l’homme et de la primauté du droit dans le renforcement du rôle des jeunes”, précise la même source.

Les participants aborderont aussi d’autres thèmes, à savoir; “le pouvoir législatif et la société civile : des partenaires potentiels pour l’autonomisation des jeunes”, “Comment les jeunes peuvent-ils exploiter l’agenda 2063 pour mettre fin à la faim et à la malnutrition ?” et “l’autonomisation des organes législatifs pour promouvoir le rôle des jeunes dans la lutte contre la faim et la malnutrition”.

Le deuxième Dialogue africain des jeunes sera marqué par la présentation de l’expérience marocaine en matière d’autonomisation des jeunes, principalement en ce qui concerne la réunion des conditions adéquates pour l’émancipation des jeunes et leur autonomisation, et ce, pour prendre l’initiative dans les questions de développement, relève le communiqué.

Par ailleurs, ce Dialogue devrait contribuer de manière significative à l’atteinte des objectifs de l’Union africaine, notamment l’éradication de la faim et de la malnutrition et la consolidation des droits sociaux et économiques, selon la même source.

Et de rappeler que la députée Laila Dahi a été élue présidente du Caucus de la jeunesse au Parlement panafricain le 2 juillet 2022, lors de la session ordinaire de la cinquième législature du Parlement, qui s’est tenue du 27 juin au 2 juillet 2022 à Johannesburg, en Afrique du Sud.