Parlement: Le projet du rapport du Maroc pour la 65e session de la Commission de la condition de la femme au cœur d’une rencontre d’étude

mercredi, 10 mars, 2021 à 16:48

Rabat – Une rencontre d’étude sur le projet du rapport du Royaume du Maroc pour la 65e session de la Commission de la condition de la femme de l’Organisation des Nations Unies a été organisée, mercredi à Rabat, dans le but de partager le contenu et la méthodologie d’élaboration de ce rapport avec des représentants du parlement.

Cette réunion a été consacrée, notamment, à l’examen des axes les plus importants du projet du rapport, dont l’élaboration est supervisée par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’Egalité et de la Famille, en coordination et en consultation avec les départements gouvernementaux et les institutions nationales compétentes, ainsi que les organisations de la société civile et les deux chambres du Parlement.