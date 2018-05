Participation d’une délégation marocaine de haut niveau à l’ouverture de la 1ère session annuelle du parlement de la CEDEAO

jeudi, 10 mai, 2018 à 10:34

Cette édition du CAPI compte 23 candidats, dont des représentants d’offices de propriété industrielle, d’entreprises, d’universités et de centres de recherche ainsi que des professionnels de la propriété industrielle, dont 8 Marocains et 11 africains en provenance de la Tunisie, Madagascar, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Algérie, Rwanda, République Centrafricaine RCA, Djibouti et Mauritanie, précise l’Office.