Le pass jeunes, une application fin prête, actuellement en cours de test (ministre)

mercredi, 11 janvier, 2023 à 12:34

Rabat – Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a annoncé mardi que le pass jeunes, une application qui facilite aux jeunes un accès privilégié à un riche éventail d’avantages et de prestations, est fin prête et se trouve actuellement en cours d’expérimentation.