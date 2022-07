Plaidoyer pour une politique publique intégrée afin de promouvoir le système de santé (Parlement)

vendredi, 22 juillet, 2022 à 16:25

Rabat – Le groupe thématique sur la sécurité sanitaire à la Chambre des conseillers a plaidé, vendredi à Rabat, pour l’élaboration d’une politique publique intégrée et la mise à jour du dispositif légal et réglementaire en vigueur afin de promouvoir le système de santé.

Dans son rapport final intitulé “La sécurité sanitaire comme entrée pour le renforcement des fondements la souveraineté nationale”, le groupe thématique parlementaire a salué le projet Royal de la généralisation de la protection sociale, appelant le gouvernement à accompagner ce chantier structurant en conjuguant les différents programmes et projets sociaux dans le cadre d’une politique sociale globale et intégrée.

Le rapport appelle ainsi à assurer la convergence des objectifs de toutes les interventions publiques, aussi bien sur le plan horizontal, à travers les départements ministériels, qu’au niveau vertical, via l’intervention d’institutions et d’organismes dotés d’une autonomie administrative et financière.

D’autre part, le document appelle à établir une politique pharmaceutique claire et flexible, en l’accompagnant d’un code pharmaceutique à même de la rendre capable d’encadrer les développements et les défis futurs, notant que cette politique devrait intégrer les différentes étapes, allant de la fabrication, en passant par la tarification et la distribution, jusqu’à la commercialisation des médicaments et des services de soins.

Il s’agit également de trouver une formule efficace pour activer les mécanismes de concertation et impliquer les acteurs politiques, institutionnels, sociaux et académiques, afin de développer une vision claire pour la mise en place d’un système de santé intégré, étant donné que la santé est devenue l’un des axes du renforcement de la souveraineté nationale.

Par ailleurs, le document met l’accent sur la nécessité d’impliquer les conseils régionaux, en tant qu’institutions élues chargées de mettre en œuvre la politique générale de l’État au niveau de son domaine territorial, afin d’effectuer un diagnostic des dysfonctionnements du système de santé et d’y apporter des solutions locales.

En outre, le rapport souligne l’importance de créer une autorité indépendante de contrôle et de surveillance, conformément chapitre 157 de la Constitution, afin d’établir dans quelle mesure les institutions et organes impliqués dans la fourniture des services de santé respectent les règles de bonne gouvernance.

Aux niveaux législatif et organisationnel, le rapport appelle à l’établissement urgent d’une loi-cadre pour le système de santé qui permettrait aux citoyens d’accéder à la santé comme un droit naturel, soulignant la nécessité de créer un environnement législatif et réglementaire propice à l’accompagnement de la transformation que connait le concept de sécurité sanitaire.

Dans ce contexte, le groupe thématique recommande la création d’un système efficace pour organiser les différents services hospitaliers, réglementer leur procédures d’accès, améliorer les mécanismes d’accueil et décrire les interventions des différents cadres médicaux, sanitaires et techniques dans les prestations de soins, à travers l’institutionnalisation d’un tableau de bord qui appuiera la gestion des hôpitaux publics.

En mars dernier, la Chambre des conseillers a décidé de créer deux groupes thématiques sur la “sécurité sanitaire” et la “sécurité alimentaire” conformément aux dispositions du chapitre 10 de son règlement intérieur et en interaction avec le contexte international et national actuel.

Le groupe thématique sur la sécurité sanitaire a adopté une méthodologie de travail participative afin de réaliser un diagnostic collectif du système de santé, dans la perspective de renforcer ses capacités à fournir des prestations de soins de qualité, que ce soit dans des circonstances normales, ou en cas de crises sanitaires.