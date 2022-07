Plaidoyer à Rabat pour le renforcement des politiques de sécurité alimentaire

jeudi, 7 juillet, 2022 à 18:54

Rabat – Des parlementaires et des experts internationaux ont appelé, jeudi à Rabat, à la mise en place de mesures concrètes et immédiates pour renforcer les politiques de sécurité alimentaire et améliorer la transparence des marchés, à la lumière des défis posés par la situation mondiale actuelle marquée par la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie, en raison des répercussions du conflit russo-ukrainien et de la pandémie de la Covid-19.