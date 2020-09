PLF-2021: Près de 33 MMDH de dépenses supplémentaires (M. Benchaâboun)

lundi, 28 septembre, 2020 à 23:17

L’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME) a annoncé, lundi, la publication de la première édition de son rapport annuel au titre de 2018 qui présente une radioscopie de la démographie et de la santé économique et financière des entreprises Personnes Morales assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).