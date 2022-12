PLF 2023 : Mme El Mansouri présente un exposé devant les membres de la Commission de l’intérieur à la Chambre des conseillers

dimanche, 4 décembre, 2022 à 15:06

Rabat – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté, vendredi 02 décembre 2022, un exposé détaillé devant les membres de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers, dans le cadre de l’examen du projet du budget sectoriel du ministère au titre de l’année 2023.

Selon un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Mme El Mansouri a indiqué que le budget de 2023 sera destiné à renforcer les chantiers décisifs par rapport au Département de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, qui découleront de la nouvelle vision basée sur les résultats du Dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat, lancé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, autour de quatre axes, à savoir la planification et la gouvernance, l’appui au monde rural, la réduction des disparités spatiales et le cadre bâti.

Cette nouvelle vision, a ajouté la même source, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives royales et des recommandations du Nouveau modèle de développement ainsi que la mise en œuvre de la régionalisation avancée afin d’établir une nouvelle approche et des politiques publiques intégrées et innovantes pour répondre aux attentes des citoyennes et citoyens en vue de faciliter l’accès à un logement décent en adéquation avec le pouvoir d’achat des Marocains, d’encourager l’investissement et de favoriser la dynamique du marché immobilier et la création d’opportunités d’emplois.

A cet égard, Mme El Mansouri a souligné que les objectifs stratégiques du plan d’action 2023 consistent dans le renforcement de la cohésion territoriale des interventions publiques au niveau du territoire national, l’instauration d’un cadre référentiel national pour un développement urbain équitable, durable et incitatif, l’appui au développement des milieux ruraux et le renforcement de leur attractivité économique, outre la facilitation de l’accès au logement à travers le soutien du pouvoir d’achat des familles par l’appui direct.

Ces objectifs consistent également à lutter contre le logement insalubre pour améliorer le cadre de vie des citoyennes et citoyens, à valoriser la qualité architecturale et paysagère tout en accordant aux tissus ancestraux la place qui leur échoit, à développer le secteur, à consolider le professionnalisme, à améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité, à renforcer le cadre juridique, à mettre à niveau le cadre institutionnel et la coopération internationale et à développer la gouvernance, d’après le communiqué.

Cette rencontre a été l’occasion pour les membres de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers de présenter des propositions relatives au secteur à la lumière d’une approche participative et consultative basée sur l’harmonie et la convergence.