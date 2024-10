PLF 2025 : priorité à la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles (Mme Fettah)

dimanche, 20 octobre, 2024 à 10:21

Rabat – La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué, samedi lors d’une séance plénière conjointe des deux Chambres du Parlement, que le gouvernement veillera à la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, considérée comme l’une des priorités du projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2025.

À cette occasion, Mme Fettah a souligné que l’approche du gouvernement, en matière de réformes structurelles et de gestion publique en général, ne se limite pas à des chantiers de long terme, mais repose plutôt sur des politiques et des décisions publiques aux objectifs et priorités clairs.

Conformément à cette approche, a-t-elle soutenu, l’Exécutif continuera la mise en œuvre du chantier de réforme du système judiciaire, dans le cadre du renforcement de l’Etat de droit et de la garantie de la sécurité juridique et judiciaire nécessaire à la réalisation d’un développement inclusif.

Et d’expliquer que cela se traduira par la poursuite de la modernisation et du développement du cadre juridique, parallèlement à la mise en œuvre progressive du projet de transformation numérique de l’administration judiciaire et de sa modernisation, considéré comme un levier essentiel pour la justice et son rapprochement des citoyens.

De plus, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des chantiers liés à la mise à niveau des infrastructures judiciaires et à l’amélioration des compétences et des qualifications du personnel judiciaire, en adéquation avec les attentes de la réforme de la justice, a fait savoir Mme Fettah, ajoutant qu’une attention particulière sera également accordée à l’exécution des Hautes Instructions Royales concernant la généralisation des tribunaux de la famille à l’échelle nationale et la mise à leur disposition des moyens nécessaires pour exercer leurs missions comme il se doit.

Par ailleurs, la ministre a assuré qu’en exécution des Hautes Instructions Royales, le gouvernement continuera à mettre en œuvre la réforme du secteur des établissements et des entreprises publics (EEP), en insistant sur l’amélioration de la performance de la politique actionnariale de l’Etat, à travers l’opérationnalisation de ses orientations stratégiques.

Ces orientations visent à ériger le secteur des EEP en tant que levier stratégique pour renforcer la souveraineté nationale, à en faire un moteur d’intégration continentale et internationale et à le considérer comme une pierre angulaire pour promouvoir les investissements privés, stimuler l’économie compétitive, partager la valeur ajoutée, renforcer les opportunités d’emploi productif et consolider son rôle actif en matière de justice territoriale, au service de l’intégration économique, sociale, financière et numérique, a-t-elle détaillé.

Par ailleurs, Mme Fettah a fait savoir qu’en 2025, le gouvernement veillera à accélérer la modernisation de l’administration marocaine et d’en faire un mécanisme pour réaliser un développement inclusif, ainsi qu’à renforcer l’intégration entre l’Etat et les collectivités territoriales via la poursuite de la mise en œuvre de la Charte nationale de la déconcentration administrative et du plan législatif et organisationnel associé, notamment par le biais de projets de décrets relatifs à la création et à l’organisation des représentations administratives communes au niveau régional.

En outre, il sera question d’accélérer le transfert des compétences liées à l’investissement vers les services déconcentrés, ainsi qu’à la révision des structures organisationnelles des services centraux et déconcentrés, avec la mise à jour des schémas directeurs de la décentralisation administrative et leur approbation, a-t-elle précisé.

Mme Fettah a aussi indiqué que le gouvernement continuera de renforcer la régionalisation avancée, notant qu’en plus des crédits budgétaires aux régions, estimés à 10 milliards de dirhams (MMDH) par an, la part des collectivités territoriales dans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmentera de 30% à 32%.