Le PLF 2025 vise à consolider la dynamique de l’investissement et de la création d’emplois (ministre)

dimanche, 20 octobre, 2024 à 10:12

Rabat – Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2025 a pour objectif de consolider la dynamique de l’investissement et de la création d’emplois, a indiqué, samedi lors d’une séance plénière conjointe des deux Chambres du Parlement, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

À cette occasion, Mme Fettah a souligné que la volonté du gouvernement de consacrer le parcours de développement ambitieux, qui traduit la vision sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI durant les 25 dernières années, ne se limite pas à tirer des leçons des expériences passées pour faire face aux crises et aux contraintes, mais constitue également une incitation à formuler des solutions alternatives “pour réaliser nos ambitions légitimes en matière de construction d’un modèle économique intégré et d’un projet sociétal durable”.

À cette fin, a-t-elle poursuivi, l’Exécutif veillera, à travers le PLF 2025, à consacrer ce parcours en continuant d’intervenir pour traiter les répercussions des différentes crises et leurs impacts sur les entreprises et l’emploi, d’une part, et sur l’élaboration de politiques économiques visant à rehausser les niveaux de croissance, d’autre part.

La ministre a, dans ce sens, fait savoir que le gouvernement s’orientera vers l’adoption d’un nouveau modèle de croissance économique, axé davantage sur l’augmentation de la productivité et une meilleure répartition de l’investissement, en favorisant une contribution plus forte du secteur privé et en renforçant la résilience de l’économie nationale grâce à une base de production plus diversifiée et génératrice d’emplois.

Cette orientation, a-t-elle expliqué, sera concrétisée par la poursuite de l’opérationnalisation de la Charte de l’Investissement et de la mise en œuvre de la feuille de route sur l’environnement des affaires.

À cet égard, l’accent sera mis sur le renforcement de la position du Maroc au sein des chaînes de valeur mondiales, en activant le nouveau système de soutien à l’investissement, a précisé Mme Fettah, ajoutant que le gouvernement continuera à activer les mécanismes de gouvernance liés au suivi de l’écosystème de l’investissement, en particulier par la création d’un observatoire national de l’investissement, la consolidation de la réforme des centres régionaux d’investissement et la mise en œuvre des différentes mesures relatives à l’accélération du processus d’approbation et de mise en œuvre des projets d’investissement.

Et de relever que parmi les priorités établies par le gouvernement dans le domaine de l’investissement, figure le renforcement de l’effort d’investissement public pour atteindre 340 milliards de dirhams (MMDH) dans le cadre du PLF 2025.

Pour ce qui est de l’emploi, la ministre a affirmé qu’il constitue une priorité absolue pour le gouvernement dans la deuxième moitié de son mandat.

À cet égard, elle fait savoir que le gouvernement veillera à réaliser une étude approfondie des données du marché du travail et des problématiques liées à l’emploi en général, afin d’élaborer une feuille de route politique réaliste à même d’accélérer l’absorption du chômage chez les jeunes et de leur offrir la possibilité de contribuer au développement.

Aussi, Mme Fettah a indiqué que plusieurs mesures seront mises en place, réparties sur trois axes selon une approche intégrée et multidimensionnelle visant à soutenir l’emploi, grâce à la mobilisation d’un budget estimé à 14 MMDH en 2025.

Et de détailler que le premier axe a pour but de stimuler la dynamique d’investissement, en particulier dans les secteurs pourvoyeurs d’emploi, tandis que le deuxième axe se focalisera sur l’augmentation de l’impact des programmes actifs de promotion de l’emploi et le renforcement du soutien pour améliorer le système de formation en alternance.

Le troisième axe, lui, sera consacré aux mesures visant à atténuer les répercussions de la sécheresse sur l’emploi en milieu rural et à réduire la perte d’emplois agricoles.

Au volet de la gestion des ressources en eau, la ministre a indiqué que le gouvernement s’efforcera d’accélérer la mise en œuvre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

Il s’agit notamment de poursuivre la construction de 15 grands barrages, de programmer les travaux de construction de 3 nouveaux barrages, d’accélérer la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques, ainsi que de mettre en œuvre une feuille de route pour les projets de dessalement d’eau de mer, tout en se concentrant sur la gestion de la demande en eau, son économie et sa mise en valeur.

Pour ce faire, le gouvernement a mobilisé un budget de 18 MMDH dans le cadre du PLF 2025.