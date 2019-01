Plus de 80.000 personnes consultent chaque jour le site web du ministère des Habous et des affaires islamiques

mercredi, 23 janvier, 2019 à 8:34

Rabat – Plus de 80.000 personnes consultent chaque jour le site web du ministère des Habous et des affaires islamiques, classé ainsi à la première place à l’échelle arabe par rapport aux institutions similaires, a indiqué mardi le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.