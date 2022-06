La position distinguée du Maroc en fait une priorité dans la politique étrangère du Chili (président du Sénat)

vendredi, 24 juin, 2022 à 17:17

Santiago – La position distinguée du Maroc dans le Maghreb, le Monde arabe et en Afrique fait du Royaume une priorité dans la politique étrangère du Chili, a déclaré le président du Sénat de ce pays d’Amérique du sud, M. Álvaro Elizalde Soto.

Le Chili et le Maroc entretiennent depuis longtemps des relations d’amitié authentiques qui se sont renforcées au fil des années, a ajouté M. Soto qui s’exprimait à l’issue d’entretiens, jeudi avec le président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, en visite dans ce pays à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine M24, M. Soto expliqué que pour le Chili, “il est important de renforcer les relations et les liens d’amitié avec le Maroc”, soulignant l’importance de mener des initiatives pour échanger des visites, consolider les liens commerciaux et politiques et créer des mécanismes qui peuvent contribuer à la prospérité de nos deux pays”.

Pour sa part, M. Mayara a noté que la visite de la délégation parlementaire marocaine au Chili reflète la profondeur des relations entre les deux pays et traduit la ferme volonté de continuer à renforcer les relations entre les Parlements marocain et chilien. Dans ce contexte, il a dit avoir proposé d’organiser un forum parlementaire économique annuel entre le Chili et le Maroc, dans le but d’explorer les perspectives en matière d’échanges commerciaux et d’investissements.

Le responsable marocain a relevé que le forum serait l’occasion de mettre en lumière les potentialités du Maroc dans divers domaines, tels que les énergies renouvelables, l’eau et la politique agricole, précisant que le projet de ce forum s’inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud, une approche promue par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

La délégation marocaine a également eu une rencontre avec le président de la Chambre des représentants chiliens, Raul Mardones, en présence de l’ambassadrice du Maroc au Chili, Mme Kenza El Ghali, une réunion qui a été l’occasion de mettre en lumière le niveau distingué des relations entre les deux pays, depuis la visite historique du Souverain au Chili en 2004, ouvrant la voie à des perspectives prometteuses et à une coopération fructueuse à tous les niveaux.

Dans ce sens, le président de la Chambre des représentants du Chili a souligné l’engagement de son pays à promouvoir des relations excellentes avec le Royaume, que ce soit aux niveaus législatif, politique, culturel, social, commercial et économique, ajoutant qu’il a été convenu d’œuvrer ensemble pour atteindre ces objectifs et de les traduire dans les faits, selon une feuille de route et un calendrier précis.

Il a également salué la proposition du Président de la Chambre des Conseillers de créer un Forum économique parlementaire marocco-chilien qui sera un espace pour attirer les investissements et renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

La délégation marocaine comprend notamment Neila Tazi, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelkader Salama, membre du groupe du Rassemblement national des indépendants, membre du Conseil au Parlement andin et Ahmed Lakhrif, du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, membre du Conseil au Parlement centraméricain, Zakaria El Hanini, directeur de cabinet du président de la Chambre des conseillers et Hassan Azerkan, chef du département des relations extérieures.