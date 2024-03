Le premier vice-président de la Chambre des conseillers s’entretient avec une délégation du parlement jordanien

mardi, 5 mars, 2024 à 23:14

Rabat – Le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Hanine, s’est entretenu, mardi, avec une délégation de la commission juridique de la Chambre des représentants de Jordanie, conduite par Haitham Ziadin.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué la profondeur des relations bilatérales, indique la Chambre des conseillers dans un communiqué, notant que M. Hanine a donné un aperçu sur la dynamique du développement, sur les plans politique et économique, que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Les moyens de raffermir les relations de coopération entre le Maroc et la Jordanie, notamment dans le domaine parlementaire, ont également été à l’ordre du jour, ajoute la même source.

A cette occasion, le président de la commission juridique de la Chambre des représentants de Jordanie a relevé l’importance de l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux institutions législatives, de sorte à contribuer au développement de l’action parlementaire, de la coopération et de la coordination, selon le communiqué.

La délégation parlementaire jordanienne a loué les efforts déployés par le Maroc pour soutenir la cause palestinienne ainsi que la contribution du Royaume à la paix et à la sécurité internationales et sa position constante en faveur de la résolution de tous les conflits par des moyens pacifiques, souligne-t-on.

Selon la même source, les deux parties ont, en outre, mis en avant l’importance de saisir les opportunités de coopération, outre la consolidation du partenariat et l’ouverture sur des secteurs économiques et sociaux, rappelant les points de rapprochement entre le Maroc et la Jordanie, dans leurs dimensions culturelle, géographique et humaine, ainsi que le niveau des relations distinguées unissant les deux pays.