Le président de la Chambre des conseillers et le chef de la diplomatie saoudienne évoquent à Rabat l’excellence des relations entre les deux pays frères

jeudi, 16 juin, 2022 à 21:57

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a évoqué, jeudi à Rabat lors d’une entrevue avec SA le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, en visite de travail au Maroc, l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays frères.

”Les entretiens entre les deux parties ont été l’occasion d’évoquer l’histoire des relations bilatérales excellentes entre les deux pays frères, lesquelles reposent sur un socle solide de liens sincères d’amitié entre SM le Roi Mohammed VI et son frère, le Serviteur des Lieux Saints SM le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, que Dieu les Assiste, rapporte un communiqué de la deuxième Chambre parvenu jeudi à la MAP.

M. Mayara s’est, à ce propos, dit très satisfait de l’excellence des relations bilatérales dans tous les domaines entre les deux Royaumes frères, sous l’impulsion de la sollicitude clairvoyante des dirigeants des deux pays, indique le communiqué, avant d’ajouter que le président de la Chambre des conseillers a exprimé ses remerciements au Royaume d’Arabie Saoudite pour ses nobles positions au sujet des causes marocaines justes, dont au premier rang l’intégrité territoriale du Royaume.

De même source, on apprend aussi que M. Mayara a rappelé, sur ce registre, la toute dernière position saoudienne lors de la réunion du Comité des 24 (C24) des Nations-unies, à l’occasion de laquelle l’Arabie Saoudite a renouvelé son soutien constant au Maroc et à son intégrité territoriale.

Il a également exprimé, au nom de la Chambre des conseillers, ”le soutien marocain fort à la souveraineté du Royaume d’Arabie Saoudite sur son territoire”, dénonçant ”les actes terroristes lâches visant sa sécurité et sa stabilité” tout en se disant fier de la place de leadership méritée dont bénéficie le Royaume d’Arabie Saoudite dans le monde islamique”.

Pour sa part, le chef de la diplomatie saoudienne, SA le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, après s’être félicité de la profondeur et la solidité des relations bilatérales grâce aux liens fraternels entre les deux Souverains, a formé le vœu de hisser les relations économiques au même niveau de l’excellence des relations politiques.

Le communiqué ajoute que le chef de la diplomatie saoudienne a évoqué, à ce propos, l’existence de nombreuses opportunités d’investissement qu’il s’agit d’explorer et ce, pour tirer profit des relations politiques privilégiées pour l’intérêt des deux peuples frères, conformément à la vision clairvoyante des dirigeants des deux pays qui définit les objectifs suprêmes de leur coopération bilatérale.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a également souligné que la tenue de la 13ème session de la commission mixte maroco-saoudienne dont il a co-présidé les travaux, jeudi à Rabat aux côtés de son homologue marocain, Nasser Bourita, représente ”un pas dans la bonne voie pour des relations économiques encore plus porteuses”, insistant sur la nécessité d’impliquer d’une manière effective le secteur privé dans cette dynamique en essor.

Sur un registre différent, les deux parties ont évoqué, lors de cette entrevue marquée notamment par la présence du premier vice-président de la Chambre des conseillers, Mohamed Hanine et du comptable de la Chambre, Abdelillah Hifdi, la contribution du parlement dans la consolidation des relations bilatérales surtout dans le volet économique, soulignant la nécessité de persévérer dans la voie de la coordination, les consultations et la coopération entre la Chambre des conseillers et le Conseil de la Shoura Saoudien dans le cadre des différentes instances arabes, islamiques et internationales et ce, de manière ”à répondre aux ambitions des deux peuples frères sur les plans de la sécurité, la stabilité et la prospérité et aussi pour l’intérêt de la Oumma arabo-islamique”, conclut le communiqué.