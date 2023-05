Le président de la Chambre des conseillers s’entretient avec une délégation parlementaire péruvienne

lundi, 29 mai, 2023 à 20:37

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec une importante délégation parlementaire péruvienne conduite par le président du groupe de soutien et d’appui à l’initiative d’autonomie marocaine au Congrès péruvien, Carlos Ernesto Bustamante Donayre, axés sur l’examen des moyens de booster les relations bilatérales.

Un communiqué de la deuxième chambre parvenu à la MAP indique que M. Mayara a souligné à cette occasion l’importance particulière que revêtent les relations entre le Maroc et le Pérou, regrettant, cependant, le fait que les deux pays n’arrivent toujours pas à promouvoir au même niveau d’importance leurs relations dans les domaines économique et social ainsi que dans les champs de coopération prioritaires. Il explique ce constat par ”une conjoncture politique intérieure au Pérou”, souhaitant que ”les circonstances actuelles soient passagères et qu’elles n’auront aucun impact sur la pérennité des relations bilatérales”.

Il a relevé, sur ce registre, que la position péruvienne au sujet de la question du Sahara marocain, principal point de discorde entre les deux pays, n’apporte aucun appui effectif en faveur d’une solution définitive et juste au conflit artificiel autour de la marocanité des Provinces du Sud et n’offre également pas les conditions de soutien du processus politique sous l’égide des Nations unies.

Après avoir informé la délégation péruvienne des conditions inhumaines imposées aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf par des séparatistes au service de l’agenda d’un autre pays, M. Mayara a souligné que le pays concerné par ce dossier est tenu aujourd’hui de privilégier davantage le volet humain sur le politique tout en adoptant une position neutre à même d’apporter un soutien réel aux efforts destinés à trouver une solution réaliste, durable et acceptée de tous.

Et de saluer, à ce propos, l’initiative du Congrès péruvien portant sur la création d’un groupe de soutien et d’appui à l’initiative d’autonomie marocaine.

Il s’est dit aussi convaincu que l’initiative d’autonomie élargie portée par le Maroc représente une solution pragmatique, idéale et durable en vue de consolider la paix et réaliser le développement dans la région et ce, au vu du soutien international dont bénéficie cette initiative jugée par la communauté internationale comme étant sérieuse et crédible, outre le fait qu’elle émane de la volonté des populations sahraouies et s’inscrit également dans le cadre d’un consensus national autour des constantes constitutionnelles à savoir la monarchie, l’Islam, le choix démocratique et l’intégrité territoriale du Royaume.

Le président de la Chambre des conseillers a, par ailleurs, déploré les fâcheuses répercussions de ce conflit régional sur le développement économique et social du Grand Maghreb ainsi que les manœuvres de l’Algérie visant à éterniser ce différend et à prendre l’avenir de toute la région en otage.

De même, il a mis en garde contre les menaces qui compromettent la sécurité dans la région et le monde entier à cause de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et dans la région subsaharienne où sévissent des milices armées et des organisations criminelles étroitement liées au polisario.

De leur côté, les membres de la délégation parlementaire péruvienne ont indiqué que leur visite de travail au Maroc s’inscrit dans le cadre de l’initiative du Congrès péruvien portant sur la création d’un groupe de soutien et d’appui à l’initiative d’autonomie marocaine, lequel groupe traduit ”leur conviction quant au fait que la proposition d’autonomie reste la seule solution réaliste au conflit artificiel autour du Sahara Marocain”.

Ils ont fait savoir que cette visite s’inscrit également dans le cadre d’un changement général que connaît le Pérou qui rompt avec une conjoncture politique ayant conduit auparavant à l’adoption d’une position politique à contre-courant de l’excellence des relations historiques maroco-péruviennes, indiquant que leur objectif est de rédiger un rapport détaillé sur la réelle situation dans les provinces du Sud qui sera après coup adressé aux nouveaux décideurs du pays et ce, en vue de prendre les mesures qui s’imposent pour un retour au même niveau d’avant des relations bilatérales, tout particulièrement la révision de la position du Pérou au sujet de la question du Sahara prise lors du mandat de l’ancien président.

La délégation péruvienne a aussi formé le vœu de pouvoir réunir les conditions propices à la célébration l’année prochaine du cinquantième anniversaire des relations bilatérales, à la hauteur de l’excellence des relations fraternelles entre les deux pays et leurs liens historiques et d’amitié.

De même, les membres de la délégation ont relevé l’importance de la création au sein du Congrès péruvien d’un groupe de soutien et d’appui à l’initiative d’autonomie marocaine et son rôle dans la promotion des relations bilatérales dans tous les domaines, au vu de la position de leadership du Royaume sur les plans régional et international et aussi sa stabilité et la paix qui y règne, à l’appui d’un consensus national autour de la monarchie et l’intégrité territoriale.