Le président de la Chambre des conseillers s’entretient à Varsovie avec des membres du groupe de coopération et d’amitié au Sénat et à la Chambre des représentants polonais

mercredi, 8 mars, 2023 à 21:36

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a tenu, mercredi à Varsovie, deux réunions avec des membres du groupe de coopération et d’amitié au Sénat et à la Chambre des représentants polonais.

Selon un communiqué de la Chambre des Conseillers, ces entretiens, qui ont eu lieu dans le cadre de la visite qu’effectue M. Mayara, à la tête d’une délégation en République de Pologne, ont porté sur les moyens à même de renforcer le rôle des groupes d’amitié dans la consolidation de la coopération parlementaire bilatérale et l’accompagnement des activités gouvernementales sur les plans économique, commercial, social et culturel.

Lors de ces deux réunions, auxquelles ont participé le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Pologne au sein de la chambre des conseillers, Abdelilah Hifdi et Khalid Setti, membre de la Chambre des Conseillers, M. Mayara s’est félicité de la solidité des relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République de Pologne, lesquelles s’inscrivent dans le cadre de la vision royale éclairée de SM le Roi Mohammed VI visant le renforcement de l’ouverture sur les pays de l’Europe de l’Est, appelant à consolider ces relations sur les plans économique, culturel et social, ajoute le communiqué.

Le Président de la chambre des Conseillers a passé en revue les domaines de coopération conjointe au regard des potentialités et des opportunités importantes de partenariat entre les deux pays dans divers domaines, au premier rang desquels figurent les énergies propres, la logistique, le commerce, les investissements, le tourisme et la coopération universitaire, soulignant que le climat des affaires au Maroc constitue un cadre important pour le développement de cette coopération.

M. Mayara a également souligné l’importance de la diplomatie parlementaire et le rôle des groupes de coopération et d’amitié parlementaire entre les deux pays dans le renforcement des canaux de communication et de dialogue, en ce sens que ces groupes constituent une plate-forme importante et un mécanisme avancé pour faciliter la coopération, l’échange d’expertise et d’expériences et le rapprochement des points de vues au sujet des questions de coopération bilatérale, plaidant, à cet égard, pour la création de commissions thématiques communes qui planchent sur les questions d’intérêt commun et la coordination avec les acteurs dans les domaines de compétence, et balisent la voie à la tenue d’un Forum économique parlementaire marocain-polonais.

De leur côté, les membres du groupe de coopération et d’amitié au Sénat et à la Chambre des représentants de Pologne ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de cette importante visite, qui a donné une forte impulsion aux relations bilatérales entre les deux pays et ouvert d’importantes perspectives de coopération bilatérale.

Ils ont mis en avant le rôle important du Maroc dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, soulignant que la Pologne considère le Royaume comme un partenaire important au niveau africain et une porte d’entrée sur le continent.

Les membres du groupe d’amitié ont également mis en relief l’importance stratégique du partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne, relevant que le Maroc constitue un modèle pionnier dans la région, notamment à travers la coopération étroite dans des domaines clés, dont la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine, le crime organisé et la traite des êtres humains.