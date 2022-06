Le président de la Chambre des représentants reçoit le ministre saoudien des Affaires étrangères

jeudi, 16 juin, 2022 à 20:22

Rabat – Le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami a reçu, jeudi à Rabat, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdellah Al-Saoud, qui effectue une visite de travail au Maroc.

A cette occasion, les deux parties ont salué l’excellence des liens unissant le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie saoudite, indique un communiqué de la première Chambre du parlement, notant que le ministre saoudien a souligné que les relations stratégiques, profondes et enracinées entre les deux Royaumes tirent leur force des liens étroits et des relations de fraternité entre les deux Chefs d’Etat.

Le Maroc et l’Arabie Saoudite sont liés par une communauté de destin, a relevé le ministre saoudien, cité par le communiqué, ajoutant que “nous aspirons à développer et à institutionnaliser nos relations bilatérales dans tous les domaines” et soulignant, à cet effet, le rôle des institutions législatives des deux pays.

Pour sa part, M. Talbi Alami a mis en exergue les relations distinguées entre Rabat et Riyad et la détermination des deux pays à les développer, se félicitant de la qualité des relations de coopération entre les deux institutions législatives.

Il y a une ferme volonté de développer ces relations en tirant profit de la dynamique des deux groupes d’amitié et en favorisant la communication durable, le dialogue et le débat entre les parlementaires ainsi que l’échange des expériences et la coordination dans les différents forums parlementaires régionaux et internationaux, a affirmé le président de la Chambre des représentants.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Rabat, Abdellah bin Saad Al-Ghariri, de l’ambassadeur et ministre d’État adjoint saoudien pour les affaires africaines, Sami al-Saleh et du directeur général du cabinet du ministre saoudien des Affaires étrangères, Abdulrahman Al-Daoud.