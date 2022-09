Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec l’ambassadeur du Brésil au Maroc

mardi, 13 septembre, 2022 à 17:39

Rabat – Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami a eu, mardi au siège de la Chambre, des entretiens avec l’ambassadeur de la République fédérative du Brésil à Rabat, M. Julio Glinternick Bitelli, axés sur les liens historiques multidimensionnels unissant les deux pays, notamment au niveau parlementaire.

A cette occasion, les deux responsables ont mis en exergue la profondeur des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, relevant l’importance de les consolider davantage à travers l’échange des visites et une communication efficace et permanente entre les deux groupes d’amitié parlementaires, ainsi qu’une coordination dans les divers forums parlementaires régionaux et internationaux, en mettant l’accent sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États et sur l’engagement envers la légitimité internationale, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a également été question de saluer les relations historiques et solides entre Rabat et Brasília et le rôle des deux institutions législatives dans le renforcement de la coopération économique, commerciale et culturelle et pour jeter les ponts d’un partenariat multidimensionnel basé sur un dialogue politico-parlementaire approfondi, une économie durable et avancée et la coopération commerciale, selon la même source.

Cet entretien a aussi été l’occasion pour les deux parties de passer en revue la spécificité du système parlementaire dans les deux pays et de s’attarder sur les rôles qui incombent à la diplomatie parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral, au service des questions nationales, régionales et internationales prioritaires de l’action parlementaire commune, conclut le communiqué.