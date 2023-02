Le président de la Chambre des Représentants s’entretient avec l’ambassadeur de la République d’Irlande au Maroc

jeudi, 9 février, 2023 à 16:19

Rabat – Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami a eu, jeudi au siège de la Chambre, des entretiens avec l’ambassadeur de la République d’Irlande au Maroc, James McIntyre.

A cette occasion, les deux responsables ont abordé les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays, à travers l’institutionnalisation des relations bilatérales et multilatérales entre les deux institutions législatives par le biais du groupe d’amitié parlementaire, de la communication efficace et efficiente, de l’échange de visites ou encore de la réflexion autour des espaces de dialogue, d’échange et de partage des expertises et des expériences, a indiqué la Chambre des Représentants dans un communiqué.

Cette rencontre, poursuit la même source, a été également l’occasion pour MM. Talbi Alami et McIntyre d’examiner des questions d’intérêt commun, notamment dans leur volet parlementaire, outre la situation sur les plans régional et international et les rôles des parlements et parlementaires dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiales et la promotion du développement sous ses divers aspects.