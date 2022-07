Le président du Parlement andin salue les progrès réalisés par le Maroc dans divers domaines

mercredi, 6 juillet, 2022 à 21:28

Rabat – Le président du Parlement andin, Fidel Espinoza Sandoval a salué, mercredi à Rabat, les progrès réalisés par le Royaume du Maroc dans de nombreux domaines, grâce au Leadership avisé de SM le Roi Mohammed VI.

“Le Royaume réalise de grands progrès en investissant dans le capital humain, le développement, les infrastructures, la technologie numérique et la production d’énergie propre”, a déclaré à la presse M. Espinoza Sandoval, à l’issue de ses entretiens avec le président du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid, en présence de son secrétaire général Maouelainin Ben Khalihenna Maouelainin.

Le responsable andin, en visite au Royaume (01 au 09 juillet) à la tête d’une délégation parlementaire, à l’invitation du Parlement marocain, a ajouté que ces domaines sont essentiels pour le développement durable dans un monde en évolution constante, soulignant que le Parlement andin aspire à approfondir ses liens avec le Royaume du Maroc.

Le Parlement marocain et son homologue andin ont signé en juillet 2018 au siège de la Chambre des conseillers un mémorandum d’entente visant à établir des canaux de communication et d’interaction parlementaires à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences, d’informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum, le Parlement marocain bénéficie du statut de partenaire avancé auprès de cette instance parlementaire.

Le parlement de la communauté andine est une organisation parlementaire créée en 1979 dans le but d’harmoniser les législations et d’accélérer l’intégration entre les pays membres de cette communauté.