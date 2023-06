Le président de la Knesset met en exergue le rôle de SM le Roi dans la médiation entre Israël et la Palestine

jeudi, 8 juin, 2023 à 14:39

Rabat – Le président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana, a mis en exergue, jeudi à Rabat, le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de présdient du Comité Al-Qods, dans la médiation entre Israéliens et Palestiniens pour parvenir à une paix durable dans la région.

“Le rôle important joué par Sa Majesté le Roi en tant que président du Comité Al-Qods et la confiance dont Il jouit de toutes les parties lui confèrent, non seulement une connaissance approfondie de la région et des défis auxquels nous sommes tous confrontés, mais aussi la position idéale pour pouvoir servir de médiateur en vue de la paix à laquelle nous aspirons tous”, a déclaré M. Ohana à la presse à l’issue d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami.

Il a assuré que “grâce à la pensée novatrice de Sa Majesté le Roi, la perspective de la paix s’est rapprochée”.

Se félicitant de sa visite au Parlement marocain, “la première du genre dans l’histoire d’Israël au Parlement d’un État musulman”, il a rendu hommage à “Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son leadership résolument tourné vers l’avenir, pour sa vision de la paix, pour sa pensée novatrice et innovante”.

M. Ohanna a, par ailleurs, rappelé la bienveillance dont feu SM Mohammed V a entouré les juifs marocains, évoquant particulièrement le rôle que le défunt Souverain a joué pour la protection des juifs de l’oppression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour cela, “les juifs lui seront toujours reconnaissants”, a-t-il conclu.